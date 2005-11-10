Marelli su Venezia-Inter: "C'era fuorigioco, ma Augusto-Sohm è fallo. Il VAR è nato per questo"

Luca Marelli, su Dazn, ha analizzato le polemiche arbitrali nate dopo Venezia-Inter, a partire dalla rete annullata a Lion Lauberbach: “Si è letto che la rete sia stata annullata per fuorigioco di braccio, in realtà non è così. In tempo reale sarebbe stato impossibile capire se era fuorigioco o no: quello che è importante, e poi vedremo la ricostruzione del SAOT (il sistema di rilevamento tecnologico adattato in Serie A, ndr), è che è fuorigioco di spalla. Non è braccio: la spalla può essere utilizzata per giocare il pallone. La parte alta del braccio è segnata come ‘no handball’, non è un tocco di mano. E lo stesso vale per il fuorigioco: la spalla di Lauberbach era oltre l’ultimo difendente. 3-4 centimetri, non millimetri, ma sufficienti per il fuorigioco. Tra l’altro è notizia di oggi che sia stato bocciato l’esperimento del fuorigioco con la luce. E io, a titolo personale, dico per fortuna”.

Nel corso della partita si è parlato anche del tocco di Carlos Augusto su Sohm: “Carlos Augusto non tocca il pallone, ma il polpaccio di Sohm. Il fallo è evidente, con il piede e con il corpo: questo è un fallo evidente, sinceramente è difficile dare una spiegazione del perché il VAR non sia intervenuto. A nulla vale il fatto che Pairetto sia in posizione per vedere e valutare: in campo può capitare di avere una sensazione e poi di chiedersi come si è fatto a non fischiare. Il VAR è nato per questo. Ed è un fallo ai limiti del cartellino giallo”.

In Parma-Torino c’è stato un rigore non assegnato per fallo di Troilo su Davis: “Ricorda molto Inter-Fiorentina, con il fallo di Valdepenas su Thuram. I due giocatori si trattengono, ma a fine azione Troilo non guarda più il pallone. È un calcio di rigore molto evidente, che in campo si può anche perdere, ma il VAR è nato per questi episodi. Per quanto riguarda il rigore assegnato, invece, bisogna dire bravo a Massa, in posizione perfetta”.