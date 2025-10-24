Cremonese, Nicola: "Vardy più di un campione. Ma i suoi minuti vanno gestiti"

“Penso che tutti siano d’accordo. Dopo alcune partite da subentrante, è stato schierato da titolare nel momento in cui avremmo potuto vedere il vero Jamie Vardy”. Davide Nicola, alla vigilia della gara che vedrà la sua Cremonese impegnata con l’Atalanta, ha parlato così del centravanti inglese ex Leicester: “Ha dimostrato grande capacità di aiutare la squadra, attaccare gli spazi e crearsi occasioni. Nel suo caso c’è solo da valutare la gestione del carico, perché i suoi numeri sono sempre stati molto importanti, da top player: se riesce a tenere quei numeri è più di un campione, ed è anche frutto della sua mentalità. Dobbiamo incastrare tutto per permettere a questa squadra per sfruttare qualsiasi caratteristica e possiamo farlo solo distribuendo il minutaggio, Jamie sarà utile in partita come i suoi compagni. I giocatori che abbiamo davanti hanno bisogno di ritrovare forma, brillantezza ed esplosività che si trovano solo giocando”.

Quanto possono incidere giocatori di qualità come Johnsen, Bonazzoli e Sanabria ora che si avvicinano più impegni ravvicinati?

“Lo stanno già facendo, il passo in più starebbe nella continuità di quanto visto sin qui. Noi lavoriamo per rendere la vita difficile a tutti, abbiamo giocatori di qualità che hanno già dato una mano alla squadra: l’importante è avere le soluzioni per essere competitivi durante l’intera partita”.

Bonazzoli è il giocatore migliore per legare il gioco abbassando la propria posizione?

“Io chiedo alle punte di abbassarsi perché serve che si abbassino, ci sono spazi che vanno occupati sia per smarcatura preventiva che per copertura. Noi siamo legati come squadra, ogni interprete ha un suo compito: più abbiamo la capacità di essere sinuosi quando attacchiamo e compatti quando ci abbassiamo, più riusciremo ad uscire con fraseggi più qualitativi”.

