Francia, Rabiot: "Peccato per il risultato, ma il mister è stato contento dello spirito"

Il centrocampista della Francia Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni della Rai, dopo l'1-1 nella sfida di Nations League contro l’Italia.

Rimpianti?

"Donnarumma ha fatto una partita straordinaria, bravo a lui e bravi tutti che si sono difesi bene. Abbiamo fatto la partita che volevamo, essere aggressivi e creare occasioni. Gigio ha parato tante palle, ma lo spirito c'era e siamo contenti. Il mister era contento dello spirito, peccato il risultato ma c'è veramente qualcosa si positivo".

Cosa vi sta chiedendo Zidane?

"Di recuperare palla alta ed essere aggressivi, ma anche creare occasioni e avere piacere a giocare tutti insieme e credo l'abbiamo dimostrato stasera. Abbiamo anche sbagliato qualcosa, ma dobbiamo imparare con il mister. Brava l'Italia e noi dobbiamo continuare e vincere la prossima lunedì".