Francia, Rabiot: "Abbiamo dominato e meritavamo di vincere. Italia salvata da Donnarumma"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 tra Francia e Italia, il centrocampista della formazione transalpina e del Milan Adrien Rabiot ha commentato così il match di Saint-Denis: "Gli azzurri hanno fatto una buona partita ma noi ovviamente abbiamo dominato. Meritavamo di vincere se non ci fosse stato un grande Donnarumma che ha fatto una gara strepitosa, parando tre o quattro tiri. L'Italia però ha fatto una buona partita e a livello di spirito sono cresciuti: non era scontato dopo il Belgio. Penso però che abbiamo creato di più, meritavamo qualcosa di diverso ma sono contento come lo è Zidane. Abbiamo recuperato tanti palloni, pressato alto, ma ci è mancato il secondo gol. Dopo la rete di Olise abbiamo smesso un po' di giocare e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare".

Come sta andando con Zidane?

"Ci sono tante cose positive. Ci chiede cose diverse: aggredire subito per avere palla, giocare più in uno contro uno e in generale vuole vedere spirito di squadra. Stasera si è visto: tutti attaccavamo e difendevamo insieme. Lì davanti stanno correndo come dei matti tutti, sia Dembele, che Doue che Olise".

Tra una settimana riparte il campionato e il tour de force col Milan

"Sì ma prima ovviamente c'è il Belgio. Sarà importante per finire in testa al gruppo. Poi staccherò per qualche giorno prima di tornare a Milanello. Ci sono tanti impegni, sarà tosta e dobbiamo essere pronti. Speriamo di non avere troppi infortunati ma per ora mi concentro sulla gara di lunedì".