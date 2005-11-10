Gasperini: "La Roma si è avvicinata all'Inter. E il Como sarà un rivale per tanto tempo"

A Trento è in corso il Festival dello Sport, edizione 2026. Nel corso del panel "La Roma tra presente e futuro" - tenutosi presso il Teatro Sociale di Trento - ha parlato l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, soffermandosi tra le altre cose qui le dichiarazioni integrali) anche sul campionato che sta per tornare.

L'Inter ti ha battuto 10 volte di fila. È il tuo 'Annibale'?

"Io guardo sempre il nostro percorso. Annibale possono essere tanti, per un certo periodo poteva essere la Juventus, che vinceva 9 scudetti di fila e vinceva contro di noi e magari in quel periodo magari battevo l'Inter. Oggi l'Inter è la più forte e se guardi sempre il più forte rischi di avere frustrazione. Nell'ultimo confronto comunque abbiamo avuto la sensazione di esserci avvicinati".

Ora il Como: può essere una rivale per lo scudetto?

"Sì, sono bravi. Come squadra, come progetto, società, credono nel loro calcio. Hanno fatto passi da gigante partendo dalla terza serie e arrivando in Champions. Quando vedi gente che lavora così bene devi avere ammirazione. Non penso siano un fuoco di paglia: non solo hanno le risorse, ma anche la bravura, saranno sicuramente una rivale per tanto tempo".

Ti aspetti una gara accorta contro di loro?

"No. Ognuno con le sue caratteristiche penso che giocherà per un solo risultato".