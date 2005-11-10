Italia, il pari con la Francia ci tiene virtualmente in Lega A: lo scenario a oggi

Terminato il girone d'andata, è ora di fare il punto della situazione: come è messa l'Italia? Cosa rischia allo stato attuale delle cose?

Con la vittoria del Belgio, gli azzurri sono solitari al terzo posto in classifica con un rassicurante vantaggio sulla Turchia. Questo è il quadro:

1. Francia 7

2. Belgio 6

3. Italia 4

4. Turchia 0

CORSA PER EVITARE I PLAYOFF, IL CONFRONTO TRA LE TERZE CLASSIFICATE

Finisse così il girone, Francia e Belgio avanzerebbero ai quarti di finale, la Turchia retrocederebbe in Lega B mentre l'Italia sarebbe salva, evitando anche i playout. Questo in virtù del confronto con le terze classificate degli altri 3 raggruppamenti. Il regolamento dice che le prime due mantengono la categoria, le ultime due spareggiano contro una seconda classificata di Lega B. Questa la classifica:

1. Italia 4 (3 partite)

2. Germania 4 (3)

3. Norvegia 3 (3)

4. Croazia 3 (2)

I PROSSIMI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Anche qualora la Croazia dovesse vincere, gli azzurri sarebbero al momento salvi. Pur essendo a pari punti con la Germania e con la stessa differenza reti (+1) abbiamo il vantaggio di aver segnato più reti (5 a 3 per noi). Tuttavia con tre partite ancora da giocare sono ancora discorsi ipotetici. Questo è il calendario che attende gli azzurri fino alla fine della fase a gironi:

5 ottobre, Italia - Turchia (20.45, Bologna)

12 novembre, Italia - Francia (20.45, Milano)

15 novembre, Belgio - Italia (20.45, Bruxelles)