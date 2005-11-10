Juventus in ansia per Alajbegovic: ha accusato un problema muscolare con la Bosnia
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Tommaso Maschio
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03.10.2026 00:01Serie A
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Serata dolce-amara per Kerim Alajbegovic: il fantasista della Juventus infatti, dopo aver segnato un gol nella sfida di Nations League contro la Svezia, è stato costretto a lasciare il campo all'87°, in via precauzionale, dopo aver accusato un problema muscolare.
Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico della Bosnia con la speranza che non si tratti di nulla di grave. La Juventus dunque resta in attesa di notizie da Sarajevo sul classe 2007 che in questa stagione è sceso in campo in cinque occasioni con la maglia bianconera.
Nel post-partita Sergej Barbarez ha spiegato che Alajbegovic non voleva uscire e che il problema era dovuto ai crampi: "Kerim non voleva uscire, aveva i crampi e quindi lo abbiamo sostituito"
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