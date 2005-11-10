Fiorentina, Joao Mario: "Stiamo sfruttando la pausa per alzare il livello della forma fisica"
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Gaetano Mocciaro
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03.10.2026 00:30Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Joao Mario, terzino portoghese della Fiorentina arrivato questa estate dalla Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a RTV38. Questa una parte delle sue dichiarazioni sul momento che sta attraversando il gruppo durante questa sosta: "Le cose stanno andando bene, staff e allenatore hanno approfittato di questa sosta per le nazionali per per sottoporci a carichi di lavoro maggiori e alzare il livello di forma fisica della squadra. Staiamo lavorando duramente con doppie sedute di allenamento, la squadra è in buone condizioni e si sta preparando al meglio per ripartire forte alla ripresa del campionato".
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