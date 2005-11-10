I fratelli Esposito di nuovo in campo, di nuovo insieme. E si avvicinano a un record

Dopo l'ottimo esordio a Bursa, per i fratelli Esposito c'è il crash test della Francia. In Turchia si è vista la naturale intesa dei due, con un Sebastiano che ha giocato una partita notevole in un ruolo non suo. Molta curiosità anche su Pio, che è già a 6 reti in 11 partite e che è atteso all'exploit contro una big.

All'inseguimento del record dei fratelli Milano

Con due partite giocate insieme, i fratelli Esposito staccano nella speciale classifica le coppie Aldo-Luigi Cevenini e Filippo-Simone Inzaghi. Il record appartiene a Giuseppe e Felice Milano che hanno giocato insieme in Nazionale per tre volte, a cavallo tra il 1912 e il 1913. E questo la dice lunga dell'eccezionalità nel vedere due fratelli arrivare a vestire insieme l'azzurro. E nel caso degli Esposito si potrebbe arrivare fino a tre: Mancini aveva lanciato anche Salvatore, nel 2022. Chissà che in futuro non si arrivi a vederli tutti insieme.

Il racconto di chi ha scoperto i fratelli Esposito

In giornata su Tuttomercatoweb è uscita l'intervista a Roberto La Florio, avvocato e scopritore dei fratelli Esposito. Nell'anno 2014, quando entra in contatto con loro, è Sebastiano quello che attira per primo l'attenzione. Il fratello maggiore è la punta di diamante della famiglia, il talento che sembra avere già una strada tracciata davanti. Ma La Florio capisce presto che non c'è soltanto lui. Ci sono tre fratelli inseparabili, tre ragazzi che vivono il calcio in modo corale: "Erano un blocco unico. Seba era la punta di diamante della famiglia e io ero affezionato a tutti e tre, ma il piccolino - Pio - quello sì che mi era rimasto nel cuore".