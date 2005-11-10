Bonucci: "Mancano difensori come me? L'Italia ha sempre messo la squadra davanti ai singoli"

Tutto pronto allo Stade de France dove a partire dalle 20:45 si sfideranno la Francia e l'Italia nel terzo match del girone di Nations League. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico del CT Roberto Mancini.

Queste le parole dell'ex difensore campione d'Europa iniziando dalla scelta del tecnico di confermare davanti la coppia Pio e Sebastiano Esposito: "Meglio di loro non c'è coppia che si conosca: giocano insieme fin da quando sono bambini. Quando lasci fuori qualcuno le decisioni sono sempre difficili ma questa nuova pausa di tre settimane fa si che le decisioni pesino sulle quattro partite".

Si dice che in Italia manchi una coppia come Chiellini e Bonucci

"L'Italia è sempre stata squadra prima dei singoli ed è quello che tutto lo staff sta cercando di trasmettere. Abbiamo giovani interessanti e veterani che devono darci una mano. Oggi dobbiamo difendere da squadra, attaccare da squadra e giocare da squadra".