Roma, voglia di crederci. Torino, ora la continuità

Roma, voglia di crederci. Torino, ora la continuitàTMW News
Lorenzo Marucci
Nel corso del TMW Mews di oggi spazio ad una serie di interviste realizzate durante il Festival dello sport in corso a Trento ed arrivato alla nona edizione. Occhi puntati sulla Roma ora in testa alla classifica insieme a Inter e Lazio. Ne abbiamo parlato con Sebino Nela, grande ex giallorosso, protagonista dello scudetto conquistato nel 1983. Naturalmente spazio anche al presidente del Torino Urbano Cairo che fa il punto della situazione sulla squadra granata dopo cinque giornate di campionato.
Velasco e Messi
Particolarmente interessante anche il punto di vista di Julio Velasco, ct della nazionale femminile di pallavolo che si è soffermato su Messi e il suo addio alla nazionale argentina: “Quello che ora lo osannano lo insultavano negli anni passati perché non si vinceva il campionato del mondo…”
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