Frattesi: "Ascolto soprattutto trap, ma la mia canzone preferita è 'Con il nastro rosa' di Battisti"

Davide Frattesi, intervistato da Radio Italia SoloMusicaItaliana, ha parlato delle sue migliori prestazioni con la maglia azzurra e non solo: "Meglio il primo gol con la maglia azzurra, in Nations League contro l'Olanda, oppure quando hai siglato la doppietta contro l’Ucraina? La doppietta a San Siro, sicuramente. Probabilmente, la prima partita è stata quella con più tensione, però come emozione più bella sicuramente i due gol a San Siro".

C'è qualche campione o vecchio idolo della Nazionale a cui ti ispiri?

"Sicuramente un esempio ce l'abbiamo qui tra di noi ed è Gigi Buffon. È una personalità importante che ci dà e che ci darà sicuramente una grande mano".

Qui in ritiro, ritrovi il tuo amico Scamacca. Vi sfidate ai videogiochi anche a Coverciano (come succedeva ai tempi del Sassuolo)?

"Sì, giochiamo ancora".

Chi vince?

"Abbiamo iniziato a giocare a un nuovo videogioco e mi ha preso un po' alla sprovvista perché io non lo avevo ancora scaricato. Lo storico non mente: sono sopra di parecchio, anche se lui nega ma questa è la verità".

Quali sono le tue canzoni italiane preferite? Che musica ascolti prima di scendere in campo?

"Adesso sopratutto trap, come Sfera Ebbasta: sono stato anche a un suo concerto l'anno scorso al Forum di Assago. La mia canzone preferita al momento è “Con il nastro rosa” di Battisti".

Visto che noi di Radio Italia solomusicaitaliana saremo presenti a Bari per la partita contro Malta, che canzone potremmo mettere durante il riscaldamento per caricarti un po'?

"In pullman spesso partiva “Con il nastro Rosa”, quindi quella la riconosciamo tutti quanti".