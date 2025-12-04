L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio

Con non poche difficoltà, il Napoli ieri ha superato l'ostacolo Cagliari in Coppa Italia, un'occasione in cui Antonio Conte ha dato spazio ad alcune seconde linee e ai giovani più talentuosi della rosa azzurra. Fra questi anche Antonio Vergara, giocatore che si è mosso fra il centrocampo e l'attacco.

Un modo per far rifiatare Scott McTominay, rosa alla mano uno dei pochi centrocampisti rimasti a disposizione del tecnico azzurro in questa fase storica. Oltre allo scozzese, ci sono Lobotka ed Elmas, con Gilmour, Anguissa e De Bruyne ai box per i rispettivi lunghi infortuni. E nel post gara, lo stesso Conte analizzando il momento ha lasciato intendere come la società di De Laurentiis sia pronta ad intervenire in questo senso a gennaio: "Noi sappiamo che da qui a gennaio ci sarà da fare di necessità virtù, tutto ciò che arriverà lo dovremo prendere con grande entusiasmo", il messaggio di Conte.

Il nome ad oggi più caldo è quello di Kobbie Mainoo, esubero del Manchester United che potrebbe lasciare Old Trafford in prestito. Anche se il preferito sarebbe quel Leon Goretzka in scadenza col Bayern Monaco a giugno prossimo, ma che difficilmente si muoverà dalla Baviera in inverno. Attenzione poi ai profili italiani: Lorenzo Pellegrini alla Roma sta giocando, ma ufficialmente resta fuori dal progetto futuro giallorosso. Così come Davide Frattesi non sembra così tanto dentro le dinamiche dell'Inter, almeno in questa prima parte di stagione.