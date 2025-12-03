Inter, Chivu spiega i pochi minuti per Frattesi: "Merita di più, ma ha avuto problemini non comunicati"

Nel post partita di Inter-Venezia 5-1 di Coppa Italia, gara che ha regalato ai nerazzurri l'accesso ai quarti di finale della competizione, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato anche della situazione di Davide Frattesi, giocatore che in questo avvio di stagione ha avuto poco spazio. Oggi per l'azzurro sono arrivati due assisti, per Diouf e per Thuram. Questo il pensiero di Chivu in merito:

"Ha avuto i minuti che meritava, anzi forse ne avrebbe meritato qualcuno in più ma ha avuto qualche problemino, viene da un intervento, cose che non abbiamo comunicato. Lui si è messo sempre a disposizione, toccava a lui oggi per mettere benzina nella gambe e lo ha fatto abbastanza bene per 90 minuti. Sappiamo quello che ci può dare Davide. Ho fatto scelte diverse in passato, ma è un giocatore determinante e può esserlo ancora per noi".