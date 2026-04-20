Frattesi in uscita dall'Inter. E per l'estate può tornare di moda il ritorno alla Roma

Novità di mercato che arrivano dal collega Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

In merito a Davide Frattesi: nome potenzialmente in uscita dall'Inter. Classe 1999, il giocatore è in nerazzurro dal 2023 e in questi anni non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso. Col contratto in scadenza nel 2028, l'Inter è pronta a monetizzare dalla sua cessione e fra le squadre interessate al centrocampista c'è sempre la Roma, che aveva pensato a lui nelle precedenti sessioni di mercato, frenando di fronte alle richieste meneghine.

Per la Roma, Frattesi avrebbe un'importanza non solo tecnica ma anche per un discorso liste UEFA, essendo cresciuto calcisticamente con la maglia giallorossa.