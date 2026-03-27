Inter, si punta dritto a Manu Kone per il centrocampo: Frattesi può essere la chiave

L'Inter punta un nuovo rinforzo per il centrocampo. Per il prossimo anno Cristian Chivu potrebbe avere un nuovo rinforzo. Si tratta di Manu Koné, calciatore francese di proprietà della Roma. Una trattativa che potrebbe decollare nella prossima sessione di calciomercato anche se i giallorossi per il proprio giocatore vorrebbero una cifra importante. Si tratta di circa 40-50 milioni di euro con Marotta e Ausilio che dovranno far collimare tutti i dettagli per aggiudicarsi il giocatore e metterlo a disposizione l'anno prossimo di mister Cristian Chivu.

Già nel mirino la scorsa estate

Un interessamento che dalle parti di viale della Liberazione c'era già da diverso tempo. E' dalla scorsa estate che i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il centrocampista della formazione di Gian Piero Gasperini ma alla fine l'interessamento non si è concretizzato. L'intenzione adesso è quella di tornare alla carica nella prossima sessione si calciomercato per cercare di portare a casa una pedina importante per la mediana.

Frattesi è la chiave

E la chiave potrebbe essere un pallino importante i giallorossi. Si chiama Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo infatti era già stato cercato dal club della Capitale ed un suo inserimento nella trattativa, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe farla decollare.