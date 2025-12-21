Serie A, la classifica aggiornata: sprint Europa per l'Atalanta, Genoa beffato in extremis
L’Atalanta riprende la marcia verso un possibile piazzamento europeo. Nel prepartita l’AD Luca Percassi aveva sollecitato la Dea sulla necessità di accumulare punti in campionato, dove la classifica è deficitaria. Nel match contro il Genoa, che sembrava destinato allo 0-0, un gol di Hien in pieno recupero ha regalato agli orobici tre punti fondamentali. Il quarto posto è ancora lontano otto punti. Risultato negativo, invece, per il Genoa che resta sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo Fiorentina-Udinese 5-1
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Atalanta 22*
Sassuolo 21
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14*
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più
Il programma della 16^ giornata di Serie A:
20/12/2025 Lazio-Cremonese 0-0
20/12/2025 Juventus-Roma 2-1
21/12/2025 Cagliari-Pisa 2-2
21/12/2025 Sassuolo-Torino 0-1
21/12/2025 Fiorentina-Udinese 5-1
21/12/2025 Genoa-Atalanta 0-1
Questi i recuperi delle quattro gare rimandate per la Supercoppa Italiana:
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan
