Genoa-Atalanta 0-1, le pagelle: Hien fa un regalo alla Dea, i rossoblù però tengono botta

Risultato finale: Genoa-Atalanta 0-1

GENOA

Leali 5 - La sua partita dura poco più di 100 secondi. Norton-Cuffy buca l’intervento con Maldini che parte in campo aperto. Lui lo stende fuori area e viene espulso.

Marcandalli 7 - Il giovane difensore cresce col passare delle partite. Contro avversari di spessore disputa una partita comunque attenta e con poche sbavature. Secondo tempo molto solido e prestazione importante.

Otoa 7 - Confermato al centro della difesa nonostante il recupero di Ostigard. Segno che De Rossi crede molto in lui. E il centrale sfodera una partita importante mettendoci il fisico contro Scamacca.

Vasquez 7 - Utilizza l’esperienza per frenare i giocatori di Palladino nonostante la partita cambi subito per il rosso a Leali. Impegna Carnesecchi con un buon colpo di testa.

Norton-Cuffy 6 - Ha sulla coscienza il rosso a Leali. Da ultimo uomo commette una leggerezza che costa cara al suo compagno e alla squadra. Per il resto recupera dei buoni palloni e da una sua discesa nasce l’occasione d’oro per Vitinha.

Frendrup 6,5 - Ci mette sempre la solita quantità di dinamismo contro i due centrocampisti dell’Atalanta. Lotta sempre su ogni pallone senza mai mollare un attimo.

Malinovskyi 6 - Rischia tantissimo nel primo tempo atterrando Maldini pochi centimetri prima dell’area di rigore. Nel finale di primo tempo rischia di mandare in porta Musah facendosi anticipare sulla trequarti. Tanti gli appoggi sbagliati ai compagni ma anche buoni appoggi. Dal 67’ Thorsby 6,5 - Entra per dare solidità alla manovra e con la sua fisicità lotta e combatte. Stoico resiste in campo nonostante il problema alla spalla.

Ellertsson 6,5 - Si muove molto bene fra le linee cercando l’inserimento sulla corsia di sinistra specie dopo l’espulsione di Leali e la conseguente uscita di Martin. Partita molto generosa.

Martin sv - Chiamato in panchina da De Rossi per far spazio a Sommariva quando Leali viene espulso. Dal 4’ Sommariva 5,5 - Entra a freddo per l’espulsione a Leali, salva su Zalewski alzando il pallone sopra la traversa nel finale ma sbaglia sul più bello l’uscita favorendo il gol di Hien.

Vitinha 6,5 - La partita si mette subito in salita ma si muove molto cercando spesso il dialogo con Ekuban. Prova a più riprese ad impegnare Carnesecchi ma non è fortunato. Potrebbe fare meglio ad inizio ripresa quando a porta sguarnita colpisce il palo. Dall’83’ Masini sv.

Ekuban 6 - Schierato dal primo minuto al centro dell’attacco al posto di Colombo, strozza troppo il colpo di testa nel primo tempo. Scambia molto con il suo compagno di reparto mandandolo alla conclusione a più riprese. Dal 67’ Colombo 6 - Ha una grande occasione poco dopo la mezz’ora di gioco. Schiaccia troppo il colpo di testa ma Carnesecchi compie comunque una grande parata.

Daniele De Rossi 6,5 - Il suo Genoa gioca in inferiorità numerica per praticamente 90 minuti ma non si vede. Non solo, crea le migliori occasioni da rete ma alla fine capitola al 93'. Gli applausi del pubblico di casa certificano comunque la prestazione positiva dei rossoblù

ATALANTA (a cura di Giuseppe Lenoci)

ATALANTA

Carnesecchi 6 - Risponde presente ai pochi tentativi del Genoa, fortunato in occasione del palo colpito da Vitinha. Bravo su Colombo nella ripresa.

De Roon 6 - Scala nei tre dietro e garantisce la solita pulizia sia nei contrasti, sia nell'impostazione. La superiorità numerica lo favorisce.

Hien 7 - Ingaggia un bel duello con Ekuban, poi l'ingresso di Colombo lo costringe a cambiare stile di gioco. Ferma con certezza entrambi. Nell'ultima azione, la sua zuccata vale tre punti.

Kolasinac 6 - La sua esperienza si fa sentire soprattutto in momenti delicati dell'incontro, con la squadra spesso sbilanciata verso l'altra metà campo. Dal'81' Brescianini sv

Zappacosta 5,5 - Viene servito di più rispetto al suo compagno nell'altra fascia, ma non trova mai la giocata giusta per liberare un compagno. Dal 69' Zalewski 6,5 - Entra e trova una prestazione importante, con l'assist decisivo nei minuti di recupero.

Musah 5,5 - Il rientro tra i titolari non è dei migliori per l'ex Milan. Appare fuori contesto e non sfrutta le caratteristiche tecniche per affondare.

Ederson 5 - Il centrocampista sembra la copia sbiadita dell'uomo ovunque in vetrina lo scorso anno. Sbaglia tanto e non sfrutta un'occasione limpida a inizio ripresa. Dal'81' Krstovic sv

Bernasconi 5,5 - Cerca di sfruttare le sue lunghe leve ma non trova qualità nei servizi al centro verso i propri compagni. Dal 69' Sulemana 6 - Qualche spunto sulla fascia ma non sfrutta al meglio la sua velocità per creare pericoli.

Maldini 5 - Protagonista in positivo sullo scatto che porta al rosso Leali, l'ex Monza pian piano si spegne. L'occasione era ghiotta, ma il figlio d'arte non la sfrutta al meglio. Dal 57' Samardzic 5 - Entra e rimedia un giallo gratuito e inutile in una zona innocua del campo. In termini di lucidità nelle scelte e qualità del palleggio, non migliora la trequarti della sua formazione.

De Ketelaere 5,5 - L'assenza dal gol si fa sentire per il belga, che rinuncia spesso al tiro dalla distanza preferendo una impostazione più sicura.

Scamacca 5,5 - Viene ingabbiato dai tre centrali e fatica nel trovare spazi da sfruttare. Poche le soluzioni proposte da poter sfruttare, con il passare dei minuti si fa sopraffare dalla frustrazione.

Raffaele Palladino 5,5 - Non sfrutta al meglio la superiorità numerica per tutta la gara, con un primo tempo rinunciatario e fin troppo articolato nel possesso. Con un brivido a inizio ripresa, prova a pescare dalla panchina: risultato addirittura peggiore, se non per Zalewski. Lo salva Hien nell'ultimo minuto nella gara, ma non strappa la sufficienza.