Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa-Atalanta 0-1, le pagelle: Hien fa un regalo alla Dea, i rossoblù però tengono botta

Genoa-Atalanta 0-1, le pagelle: Hien fa un regalo alla Dea, i rossoblù però tengono bottaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
ieri alle 22:52Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Risultato finale: Genoa-Atalanta 0-1

GENOA
Leali 5 - La sua partita dura poco più di 100 secondi. Norton-Cuffy buca l’intervento con Maldini che parte in campo aperto. Lui lo stende fuori area e viene espulso.

Marcandalli 7 - Il giovane difensore cresce col passare delle partite. Contro avversari di spessore disputa una partita comunque attenta e con poche sbavature. Secondo tempo molto solido e prestazione importante.

Otoa 7 - Confermato al centro della difesa nonostante il recupero di Ostigard. Segno che De Rossi crede molto in lui. E il centrale sfodera una partita importante mettendoci il fisico contro Scamacca.

Vasquez 7 - Utilizza l’esperienza per frenare i giocatori di Palladino nonostante la partita cambi subito per il rosso a Leali. Impegna Carnesecchi con un buon colpo di testa.

Norton-Cuffy 6 - Ha sulla coscienza il rosso a Leali. Da ultimo uomo commette una leggerezza che costa cara al suo compagno e alla squadra. Per il resto recupera dei buoni palloni e da una sua discesa nasce l’occasione d’oro per Vitinha.

Frendrup 6,5 - Ci mette sempre la solita quantità di dinamismo contro i due centrocampisti dell’Atalanta. Lotta sempre su ogni pallone senza mai mollare un attimo.

Malinovskyi 6 - Rischia tantissimo nel primo tempo atterrando Maldini pochi centimetri prima dell’area di rigore. Nel finale di primo tempo rischia di mandare in porta Musah facendosi anticipare sulla trequarti. Tanti gli appoggi sbagliati ai compagni ma anche buoni appoggi. Dal 67’ Thorsby 6,5 - Entra per dare solidità alla manovra e con la sua fisicità lotta e combatte. Stoico resiste in campo nonostante il problema alla spalla.

Ellertsson 6,5 - Si muove molto bene fra le linee cercando l’inserimento sulla corsia di sinistra specie dopo l’espulsione di Leali e la conseguente uscita di Martin. Partita molto generosa.

Martin sv - Chiamato in panchina da De Rossi per far spazio a Sommariva quando Leali viene espulso. Dal 4’ Sommariva 5,5 - Entra a freddo per l’espulsione a Leali, salva su Zalewski alzando il pallone sopra la traversa nel finale ma sbaglia sul più bello l’uscita favorendo il gol di Hien.

Vitinha 6,5 - La partita si mette subito in salita ma si muove molto cercando spesso il dialogo con Ekuban. Prova a più riprese ad impegnare Carnesecchi ma non è fortunato. Potrebbe fare meglio ad inizio ripresa quando a porta sguarnita colpisce il palo. Dall’83’ Masini sv.

Ekuban 6 - Schierato dal primo minuto al centro dell’attacco al posto di Colombo, strozza troppo il colpo di testa nel primo tempo. Scambia molto con il suo compagno di reparto mandandolo alla conclusione a più riprese. Dal 67’ Colombo 6 - Ha una grande occasione poco dopo la mezz’ora di gioco. Schiaccia troppo il colpo di testa ma Carnesecchi compie comunque una grande parata.

Daniele De Rossi 6,5 - Il suo Genoa gioca in inferiorità numerica per praticamente 90 minuti ma non si vede. Non solo, crea le migliori occasioni da rete ma alla fine capitola al 93'. Gli applausi del pubblico di casa certificano comunque la prestazione positiva dei rossoblù

ATALANTA (a cura di Giuseppe Lenoci)
ATALANTA
Carnesecchi 6 - Risponde presente ai pochi tentativi del Genoa, fortunato in occasione del palo colpito da Vitinha. Bravo su Colombo nella ripresa.

De Roon 6 - Scala nei tre dietro e garantisce la solita pulizia sia nei contrasti, sia nell'impostazione. La superiorità numerica lo favorisce.

Hien 7 - Ingaggia un bel duello con Ekuban, poi l'ingresso di Colombo lo costringe a cambiare stile di gioco. Ferma con certezza entrambi. Nell'ultima azione, la sua zuccata vale tre punti.

Kolasinac 6 - La sua esperienza si fa sentire soprattutto in momenti delicati dell'incontro, con la squadra spesso sbilanciata verso l'altra metà campo. Dal'81' Brescianini sv

Zappacosta 5,5 - Viene servito di più rispetto al suo compagno nell'altra fascia, ma non trova mai la giocata giusta per liberare un compagno. Dal 69' Zalewski 6,5 - Entra e trova una prestazione importante, con l'assist decisivo nei minuti di recupero.

Musah 5,5 - Il rientro tra i titolari non è dei migliori per l'ex Milan. Appare fuori contesto e non sfrutta le caratteristiche tecniche per affondare.

Ederson 5 - Il centrocampista sembra la copia sbiadita dell'uomo ovunque in vetrina lo scorso anno. Sbaglia tanto e non sfrutta un'occasione limpida a inizio ripresa. Dal'81' Krstovic sv

Bernasconi 5,5 - Cerca di sfruttare le sue lunghe leve ma non trova qualità nei servizi al centro verso i propri compagni. Dal 69' Sulemana 6 - Qualche spunto sulla fascia ma non sfrutta al meglio la sua velocità per creare pericoli.

Maldini 5 - Protagonista in positivo sullo scatto che porta al rosso Leali, l'ex Monza pian piano si spegne. L'occasione era ghiotta, ma il figlio d'arte non la sfrutta al meglio. Dal 57' Samardzic 5 - Entra e rimedia un giallo gratuito e inutile in una zona innocua del campo. In termini di lucidità nelle scelte e qualità del palleggio, non migliora la trequarti della sua formazione.

De Ketelaere 5,5 - L'assenza dal gol si fa sentire per il belga, che rinuncia spesso al tiro dalla distanza preferendo una impostazione più sicura.

Scamacca 5,5 - Viene ingabbiato dai tre centrali e fatica nel trovare spazi da sfruttare. Poche le soluzioni proposte da poter sfruttare, con il passare dei minuti si fa sopraffare dalla frustrazione.

Raffaele Palladino 5,5 - Non sfrutta al meglio la superiorità numerica per tutta la gara, con un primo tempo rinunciatario e fin troppo articolato nel possesso. Con un brivido a inizio ripresa, prova a pescare dalla panchina: risultato addirittura peggiore, se non per Zalewski. Lo salva Hien nell'ultimo minuto nella gara, ma non strappa la sufficienza.

Articoli correlati
Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas
Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre... Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Atalanta, Musah: "Aspettavo questo momento da un po'. Felice come se fosse il mio... Atalanta, Musah: "Aspettavo questo momento da un po'. Felice come se fosse il mio debutto"
Altre notizie Serie A
Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in... Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario... Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale... Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..." Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento
Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas
Supercoppa all'estero, De Siervo da Riyadh: "Siamo stati i primi, oggi lo rivendichiamo... TMWSupercoppa all'estero, De Siervo da Riyadh: "Siamo stati i primi, oggi lo rivendichiamo fortemente"
Inter, Diouf impatta sempre bene e scala gerarchie: doppia possibilità in vista dell'Atalanta... Inter, Diouf impatta sempre bene e scala gerarchie: doppia possibilità in vista dell'Atalanta
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.3 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Immagine news Serie A n.3 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Immagine news Serie A n.4 Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Immagine news Serie A n.5 Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento
Immagine news Serie A n.6 Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.2 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Immagine news Serie B n.6 Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?