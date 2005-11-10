Frosinone, Schmid: "Voglio passare questa mentalità anche ai miei compagni"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 19:23Serie A
autore Pietro Celeste
25.10.2026 19:23Serie A
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Romano Schmid, autore di una doppietta del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con l'Atalanta: "E' il nostro modo di giocare che può portare a un risultato alto. Sembra una partita tra amici, non so cosa dobbiamo migliorare, ma sicuramente i dettagli. Quattro gol subiti comunque lasciano riflettere".
Perchè in settimana avete detto che c'è l'1% di andare in Europa?
"Ho ventisei anni, sono ancora giovane. Voglio passare questa mentalità anche ai miei compagni che sono addirittura più giovani".
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