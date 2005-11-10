Atalanta-Frosinone è stata la partita più bella del campionato. A Bergamo finisce 4-4

Una partita spettacolare, per numero di occasioni e soprattutto gol segnati. Atalanta-Frosinone finisce 4-4, con all'interno due doppiette, tre assisti di un giocatore e tante giocate offensive di alto livello, al netto degli inevitabili errori difensivi.

Primo tempo

Il Frosinone parte fortissimo e dopo 27 secondi trova il gol con Romano Schmid: il trequartista sfrutta un erroraccio di Ederson e trova la rete dello 0-1. La reazione della Dea però non si fa attendere e al 14' ecco il pareggio di Nikola Krstovic su assist di De Ketelaere. Passano 3 minuti ed il Frosinone è di nuovo avanti, ancora con Romano Schmid su assist di Ghedjemis, autore del primo dei suoi tre passaggi decisivi di giornata. Al 33' Ederson si fa perdonare segnando il rigore del momentaneo 2-2, allo scadere è ancora Krstovic a trovare il gol del sorpasso atalantino, col primo tempo che finisce 3-2.

Secondo tempo

La ripresa si apre sulla stessa linea del primo tempo: col gol del Frosinone. Questa volta è Giacomo Calò a battere Carnesecchi, ancora su assist di Ghedjemis. Due minuti dopo, è il 50', Eljif Elmas trova invece il 4-3 della Dea su assist di Krstovic. Finita qua? Neanche per idea, perché Ghedjemis si mette ancora in proprio e all'82' trova l'assist giusto per Aleksa Terzic che segna il 4-4. Per l'ultimo sussulto di una partita straordinaria per divertimento e occasioni create.