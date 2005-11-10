Di Francesco: "La qualità ha fatto la differenza, noi meno bravi a concretizzare"

Eusebio Di Francesco parla ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Juventus.

20.10- Il tecnico giallorosso è atteso in sala stampa.

20.45- Inizia la conferenza.

Cosa è mancato nel primo tempo?

"La Juventus l'ha interpretata meglio nel primo tempo, volevo dare continuità al nostro sistema di gioco sapendo che potevamo avere difficoltà nelle ampiezze. Abbiamo subito gol nel nostro momento migliore, a volte hai caratteristiche in certi giocatori e a Fatah e N'Dri non puoi chiedere di essere il Pierotti di turno, così rischi in fase difensiva. Il cambio di sistema ci ha permesso di essere più aggressivi, creando le possibilità di far gol, poi il gol va fatto. La differenza è stata che nei due tempi c'è chi ha concretizzato e chi no".

18 partite con squadre da primi sette posti e un solo punto negli ultimi due anni...cosa è mancato?

"Sul primo gol siamo stati ingenui, la differenza la fanno i particolari. Io ho preparato la partita parlando solo di coraggio. Ricordiamo la differenza di valori fra i giocatori in campo, questo ha fatto la differenza., Con le grandi ci capita di non portare a casa nulla ma oggi ho avuto la sensazione di stare più tempo dentro la gara. Anche nel cambio modulo ho visto una risposta ottima".

E' preoccupato per la difesa in vista di Frosinone?

"Gaspar è stato ingenuo, poteva evitare, sono stato anch'io calciatore, magari Maresca poteva chiudere un orecchio. Avremo Tiago Gabriel in dubio, ha preso una botta al ginocchio e mi auguro di poterlo riavere per la prossima. I ragazzi hanno messo dentro l'anima, dispiace non aver dato una soddisfazione al nostro pubblico".

La mossa tattica nel secondo tempo?

"Il 3-4-2-1 ti permette di essere aggressivo in base al loro sistema di gioco, siamo arrivati a questa partita senza sapere come avrebbe giocato la Juventus. Non volevo toccare quello che ci ha fatto fare una prestazione di alto livello contro la Juventus, gli interpreti dall'altra parte hanno avuto maggiore qualità. Ho cambiato sistema per non soffrire i cambi di gioco e per essere più aggressivi senza perdere la qualità dei tre attaccanti. Peccato non aver trovato il gol. Nei novanta minuti non c'è stata superiorità della Juve, ma la differenza sta nella qualità".

La difesa a tre può essere una soluzione dal primo minuto?

"L'ho fatto contro la Roma e mi avete massacrato...certe cose vanno lavorate, non metto squadre in campo che non sanno cosa fare durante la gara. La difesa a tre ha senso, oggi abbiamo pochi centrocampisti, può essere una soluzione anche per il futuro".

Riparte dalla prestazione?

"Mi piace il Lecce propositivo contro le big, togliendo l'ampiezza siamo stati una squadra migliore. Peccato per il secondo gol preso".

20.55- Finisce la conferenza stampa.