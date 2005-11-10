Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Daniel Uccellieri
Finisce a reti bianche la sfida fra Lazio e Como, gara valida per la quarta giornata della Serie A Femminile. Un punto che smuove la classifica delle biancocelesti, che restano al terzultimo posto ma accorciano sulla Juventus. Il Como sale a quota 5 punti alle spalle di Milan e Ternana.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
Lazio-Como 0-0
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Roma 12*
Inter 10*
Como 1907 9
Milan 6*
Ternana 6*
Como 5*
Fiorentina 4
Napoli 4*
Juventus 3*
Lazio 2*
Parma 1
Sassuolo 0
* una partita in più