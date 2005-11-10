Livorno, Lucarelli riflette sul futuro dopo le contestazioni: possibile passo indietro

Il clima in casa Livorno si fa più teso dopo un periodo senza vittorie e la sconfitta interna contro la Sambenedettese. Le ultime quattro partite senza successi hanno alimentato i primi malumori nei confronti di Cristiano Lucarelli, che secondo le indiscrezioni non avrebbe gradito le critiche arrivate da una parte della tifoseria.

Il tecnico può comunque rivendicare un avvio di stagione positivo, soprattutto alla luce dei ritardi estivi nella definizione dell'organigramma tecnico e nella costruzione della rosa. Nonostante le difficoltà, il Livorno occupa attualmente il settimo posto in classifica.

Come riportato da Il Tirreno, i rapporti tra Lucarelli e il presidente Esciua resterebbero buoni. A pesare sarebbe però il malcontento percepito nell'ambiente amaranto, che avrebbe spinto l'allenatore a riflettere sulla possibilità di fare un passo indietro.

Il calendario, intanto, non concede pause: mercoledì il Livorno sarà impegnato in trasferta a La Spezia per la Coppa Italia, mentre domenica prossima tornerà in campo in campionato per affrontare in casa l'Ostiamare.