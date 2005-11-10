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Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Vavassori ancora decisivo, ottimo Schiavi

autore
Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 17:09Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
25.10.2026 17:09Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Settima vittoria in otto gare per il Palermo che, contro un'ottima Carrarese, vince per 2-1 ancora una volta grazie alla zampata di Vavassori. La formazione di Inzaghi, ora attesa dalla difficile trasferta di Pisa, si ritrova ora in vetta alla classifica, ma dovrà riflettere su un approccio negativo culminato con i due legni colpiti dai toscani. Da segnalare due ottimi interventi di Perin e l'assist capolavoro di Hernani per Johnsen.

LE PAGELLE DEL PALERMO

Perin 7 - Se il Palermo non si ritrova sotto in avvio di match lo deve alla grande parata che sfodera su Ruggeri. Nella ripresa chiude bene lo specchio della porta a Marconi confermandosi un top player assoluto per la categoria.

Cassandro 5 - Non una giornata brillantissima per l'esterno rosanero, poco propositivo e saltato nettamente da Marconi in occasione della rete del provvisorio 1-1.

Magnani 6 - Non ancora al top della forma, ma tutto sommato gioca una buona gara e tiene a bada un cliente scomodo come Abiuso. Dal 65' Peda 5,5 - Anche lui non attento sul gol di Rubino. Nel finale rischia un po' in un contrasto in piena area con Abiuso.

Ceccaroni 6 - Un ottimo salvataggio su Abiuso, forse qualche responsabilità sulla rete dell'1-1 visto che non era posizionato benissimo. Prova comunque sufficiente.

Augello 6,5 - Un lancio geniale per Johnsen inaugura una partita ancora una volta molto positiva per un esterno che non c'entra nulla con questa categoria e che corre per quattro fino al 95'.

Ranocchia 5,5 - Nonostante il primo posto e un calcio propositivo, non è ancora il Ranocchia delle passate stagioni. La sensazione è che fatichi a entrare nel vivo del gioco. Dal 60' Estevez 5,5 - Non un buon impatto.

Segre 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, soffre il palleggio della Carrarese e non riesce a incidere in interdizione. Giusta la sostituzione. Dal 60' Mazzitelli 5,5 - Si è visto pochissimo.

Vavassori 6,5 - Sta diventando l'uomo della provvidenza visto che, ancora una volta, è lui a togliere le castagne dal fuoco proprio quando il match sembrava incanalato sul risultato di parità. Zampata da attaccante vero, un calciatore che si sta ritagliando uno spazio importante in un'autentica corazzata. Dall'82' Gabrielloni sv.

Hernani 6,5 - Pizzignacco gli dice no quando punta all'incrocio dei pali con una punizione ben calciata. Inventa la giocata che consente a Johnsen di sbloccare lo 0-0 meritando l'abbraccio di tutti i compagni di squadra. Meno brillante nella ripresa.

Johnsen 6,5 - Barbera in piedi quando percorre sessanta metri di campo per andare a contrastare Abiuso che stava ripartendo. Mentalmente sta benissimo ed è lui a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Il gol è meritato riconoscimento per un leader assoluto.

Pohjanpalo 5,5 - Non un pomeriggio indimenticabile per il centravanti che, pur propiziando quasi involontariamente la rete del 2-1, si fa costantemente anticipare dai centrali difensivi della Carrarese. Dall'82' Bani sv.

Allenatore: Inzaghi 7 - La classifica parla da sola e non c'è da aggiungere altro. E' vero che guida una squadra troppo forte per la categoria, ma far coesistere tanti top player non è semplice e ci sta riuscendo alla grande. Riflessione necessaria sui primi 10 minuti in totale apnea.

LE PAGELLE DELLA CARRARESE

Pizzignacco 6 - Anche lui sempre pronto quando viene chiamato in causa, incolpevole su entrambe le reti del Palermo.

Ruggeri 6,5 - Nonostante la sconfitta possiamo dire che la prova di tutti i difensori della Carrarese sia stata assolutamente positiva. Sfiora il gol del vantaggio con un bel colpo di testa disinnescato da Perin, per due volte è decisivo su Pojhanpalo. Dall'88' Finotto sv.

Oliana 6 - Un intervento su Pojhanpalo vale quanto un gol, una respinta davvero da grande difensore. Sempre al posto giusto al momento giusto.

Martini 6 - Prova tutto sommato sufficiente da parte del difensore, senza sbavature. Dal 70' Rubino 6,5 - Terzo gol per un giovanissimo che ora reclamerà legittimamente una maglia da titolare. Entra benissimo.

Reale 6 - Stesso discorso fatto per i compagni di reparto. Si ritrova a fronteggiare calciatori di spessore assoluto e fa un'ottima figura.

Parlanti 5,5 - Nel complesso disputa una buona partita, ma si fa sorprendere dalle finte di Hernani in occasione della rete dell'1-0. Dal 70' Guercio 6 - 23 minuti di personalità.

Schiavi 6,5 - L'eterno capitano guida con saggezza e personalità i compagni di squadra a cospetto della capolista e in uno stadio di categoria superiore. Tante belle giocate e un lavoro enorme in non possesso.

Braunoder 5,5 - Inizia benissimo e solo il legno gli nega la gioia del gol. Poi sbaglia un passaggio a metà campo e perde fiducia, calando nella ripresa. Dall'88' Cissè sv.

Rouhi 6,5 - Che bel piede ha questo giocatore, sempre pericoloso quando arriva sulla trequarti ed è libero di crossare. Fa un figurone a cospetto della prima della classe.

Topalovic 5,5 - Inizio incoraggiante, poi prende un giallo e non riesce più a incidere. Resta sotto la doccia all'intervallo. Dal 45' Marconi 6 - Ha una grande occasione per fare 1-1, ma calcia in curva vanificando la bella giocata di Schiavi. Poi è Perin a sbarrargli la strada. Suo l'assist per il gol del momentaneo 1-1.

Abiuso 5,5 - Sul piano tattico disputa una prova intelligente, con movimenti giusti e tanto lavoro oscuro al servizio dei compagni. Perde però lucidità in area di rigore e spreca qualche chance interessante.

Allenatore Pagliuca (in panchina Carbone) 6,5: - La squadra ha svoltato rispetto alla negativa gestione Cioffi. Un approccio da big in uno stadio in cui cadranno ancora in parecchie. Ai punti avrebbe decisamente meritato il pareggio.

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