Pisa, prima uscita ufficiale per Comolli: il presidente è al Bentegodi per la sfida con il Verona
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 17:34Serie B
autore Daniel Uccellieri
25.10.2026 17:34Serie B
Prima presenza ufficiale per Damien Comolli da presidente del Pisa: l'ex dirigente della Juventus è al Bentegodi per la sfida con il Verona.
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Prima uscita ufficiale per il nuovo presidente del Pisa Damien Comolli. L'ex Juventus infatti è al Bentegodi per assistere alla sfida fra il suo Pisa e l'Hellas Verona.
Hellas Verona-Pisa, le formazioni ufficiali
Hellas Verona 4-3-3: Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Kastanos; Livramento, Mosquera, Sarr.
Pisa 3-4-2-1: Confente; Calabresi, Primasso, Bozhinov; Zanon, Loyola, Correia, Angori; Moreo, Rao; Petagna.
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