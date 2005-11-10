Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:34Calcio femminile
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25.10.2026 09:34Calcio femminile
La quarta giornata di Serie A femminile si chiude con tre sfide: Lazio-Como alle 12.30, Como 1907-Sassuolo e Parma-Fiorentina.
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Si chiude la quarta giornata di Serie A femminile, tre le gare in programma: alle 12.30 Lazio-Como, alle 15.00 Como 1907-Sassuolo, alle 18.00 Parma-Fiorentina.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
12.30 Lazio-Como
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Roma 12*
Inter 10*
Como 1907 9
Milan 6*
Ternana 6*
Fiorentina 4
Como 4
Napoli 4*
Juventus 3*
Lazio 1
Parma 1
Sassuolo 0
* una partita in più
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