Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"

Il Ravenna manda un segnale forte al campionato con il netto 4-0 conquistato sul campo della Vis Pesaro. Al termine della gara disputata al "Tonino Benelli", il tecnico Andrea Mandorlini ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sull'attesa per l'arrivo di Ronaldinho, destinato a rappresentare una novità di grande richiamo per il club.

Mandorlini dopo il poker alla Vis Pesaro

"Il risultato parla chiaro. Sapevamo del pareggio dello Spezia e c'era uno spirito diverso fin dall'inizio. Avevamo di fronte un avversario in difficoltà, ma Aglietti farà di tutto per portarlo fuori da questo momento. Noi avevamo troppo bisogno di vincere questa partita: c'era la necessità di ottenere il successo in qualsiasi modo. C'è poco da dire ai miei ragazzi. La differenza è stata sia a livello mentale sia tecnico. Sotto questo aspetto la nostra è una squadra che ha dei valori e quella di ieri è stata una dimostrazione".

Il commento su Maggio

Mandorlini ha poi parlato di Maggio, protagonista con due gol e un assist: "Sono contento per lui, è un giocatore che abbiamo voluto e che abbiamo preso. Ha avuto qualche alto e basso, ma è un bravo ragazzo e ha qualità. Sono contento che abbia segnato due gol e fornito un assist".

L'attesa per Ronaldinho

Il tema più atteso è però quello legato all'arrivo di Ronaldinho, sul quale Mandorlini ha espresso grande entusiasmo: "Non l'ho ancora sentito, è un aspetto importantissimo, di grande interesse sportivo. Torna in campo un grandissimo campione e non vedo l'ora di vederlo in campo un po' prima del 15 novembre, per preparare la partita contro il Forlì. La squadra l'ha presa molto bene e lo ha dimostrato in campo".