Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Daniel Uccellieri
Il Como 1907 si salva nel finale, 2-2 con il Sassuolo con rigore decisvo trasformato da Wulleart al terzo minuto di recupero. Un pari che permette alla formazione lariana di agganciare l'Inter a quota 10 punti. Per il Sassuolo invece è il primo punto di questa stagione.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
Lazio-Como 0-0
Como 1907-Sassuolo 2-2
39' Clelland (S), 56' Giacinti (C), 60' Stanic (S), 90+3' Wulleart (C)
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Roma 12*
Inter 10*
Como 1907 10*
Milan 6*
Ternana 6*
Como 5*
Fiorentina 4
Napoli 4*
Juventus 3*
Lazio 2*
Parma 1
Sassuolo 1
* una partita in più