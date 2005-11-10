Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Paolo Lora Lamia
Bella rimonta della Fiorentina, che va a vincere per 1-2 sul campo del Parma. Distefano nel primo tempo illude le gialloblù, poi Severini Tryggvadottir segnano i due gol che consentono alla compagine viola di conquistare 3 punti e di piazzarsi così alle spalle di Roma, Inter e Como 1907.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
Napoli-Inter 0-0
Juventus-Roma 2-5
4' e 45+4' Giugliano (R), 10' Pellegrino (R), 13' Corelli (R), 54' Redondo (J), 77' Pavan (J), 89' Bergamaschi (R)
Domenica 25 ottobre
Lazio-Como 0-0
Como 1907-Sassuolo 2-2
39' Clelland (S), 56' Giacinti (C), 60' Stanic (S), 90+3' Wulleart (C)
Parma-Fiorentina 1-2
28' Distefano (P), 45'+10 Severini (F), 55' Tryggvadottir (F)
Serie A femminile, la classifica
Roma 12
Inter 10
Como 1907 10
Fiorentina 7
Milan 6
Ternana 6
Como 5
Napoli 4
Juventus 3
Lazio 2
Parma 1
Sassuolo 1