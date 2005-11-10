Juventus, Douglas Luiz: "Felici per la vittoria, ma nella ripresa abbiamo dormito"

Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta per 2-0 sul Lecce: "Siamo contenti per la partita e per il gol, abbiamo fatto un bel primo tempo mentre nel secondo abbiamo dormito un po'. Dobbiamo migliorare, giocare meglio per tutta la partita. Mi piace giocare in questa posizione, tre punti fuori casa sono importanti ma si può fare meglio".