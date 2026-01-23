Fullkrug e Gabriel Jesus, ma prima c'era Nkunku e prima ancora Gimenez

Un estate a cercare il centravanti alla Giroud e poi, per 38 milioni di euro, è arrivato Christopher Nkunku. Doveva andare via ad agosto Santiago Gimenez, ma il messicano è rimasto e, dopo aver segnato un solo gol in Coppa Italia in tre mesi, è andato ai box per infortunio: "La mia caviglia - ha rivelato il messicano - è sistemata, preparatevi! Devono vedere qualcosa in me perché, anche se non ho dato le prestazioni sportive che avrei voluto e non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno difeso in molte occasioni quando mi hanno criticato. E questo lo apprezzo molto. Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me. I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai avuto grandi prestazioni sportive".

Gli altri due

Fatto sta che, dovendo aspettare almeno aprile, il Milan si è dovuto muovere e ha preso Niclas Fullkrug, in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Il tedesco è subito entrato nel cuore dei milanisti con uno spirito da guerriero e con il gol che ha regalato ad Allegri i tre punti contro il Lecce. E pensare che, a dicembre, era un altro l'attaccante proposto al Milan... Gabriel Jesus, infatti, era stato segnalato ai rossoneri, ma i dubbi sulle sue condizioni fisiche hanno fatto desistere la dirigenza di via Aldo Rossi, la quale ha poi puntato il mirino con decisione su Fullkrug.