Furlani chiama, l'AIA si scusa: dopo Milan-Bologna il dirigente ha telefonato alle istituzioni

Continuano ad arrivare novità per quanto riguarda il post partita di Milan-Bologna. Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, secondo quanto riportato da gazzetta.it, ha chiamato le istituzioni dell'AIA per manifestare il forte disappunto della società per la decisione dell'arbitro Marcenaro, ma soprattutto quella del VAR Fabbri.

Tale telefonata, ci tiene a specificare la dirigenza, è arrivata non tanto per lamentarsi, quanto per evitare che possano ripetersi situazioni spiacevoli in futuro, che magari possano compromettere l'andamento delle gare e alimentare tensioni dentro e fuori dal campo. MilanNews.it aggiunge che sono seguite le scuse da parte dell'Associazione Italiana Arbitri, con il Milan che ha ovviamente apprezzato il comportamento tenuto dalla Lega Serie A, l'AIA e le parole di Gabriele Gravina.

