TMW Giorgio Furlani alla festa del settore giovanile: "Il futuro del Milan nasce qui"

L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha preso la parola in occasione della tradizione festa del settore giovanile del club rossonero: “Innovare significa avere coraggio, il coraggio di guardare avanti e di credere nel futuro. Innovazione è visione, è crescita e fiducia nei giovani. Il futuro del Milan nasce qua. Nel Settore Giovanile. Dove i sogni diventano obiettivi, e il talento incontra la responsabilità, in ogni allenamento e in ogni sacrificio che fate.

Dietro ogni passo avanti ci sono persone straordinarie: allenatori, educatori, dirigenti. Ma anche chi lavora lontano dai riflettori—staff, magazzinieri, accompagnatori. Un ringraziamento di cuore va a tutti voi, a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel Settore Giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri.

E un grazie sincero va anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici, distanze e impegni per sostenere i loro figli e le loro figlie, e li affidano a quella che per loro è una seconda casa: la PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo. E poi un pensiero agli atleti e alle atlete, a chi scende in campo ogni giorno con coraggio e responsabilità. Perché non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori".