Futuro presidente FIGC, Ulivieri: "Un ex calciatore a capo? Se ne è parlato"

Sono giorni caldi per il calcio italiano ed in particolare per il futuro della FIGC. Il 22 giugno è la data fissata per l'elezione del presidente che succederà a Gabriele Gravina. Il presidente dell'Assocalciatori, Renzo Ulivieri, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato anche di un'ipotesi in particolare, quella di eleggere un ex calciatore.

"Se le chiacchiere con l’Assocalciatori hanno portato a una strada da percorrere decisa e precisa? Sono state chiacchiere fra gente appassionata del lavoro che fa guardando un po’ i nomi usciti sui giornali", ha detto Ulivieri. "Detto questo, si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio", ha aggiunto.

In merito ai nomi di Paolo Maldini e Demetrio Albertini ha poi aggiunto: "Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo pro- gramma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto".