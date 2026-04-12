TMW La legge di Ekuban non fa sconti, lo sa anche il Sassuolo. Se segna, il Genoa fa risultato

Caleb Ekuban è un'autentica garanzia, per il Genoa, e nella partita contro il Sassuolo è arrivata una nuova conferma della sua implacabilità e della legge che ormai ne accompagna le gesta da quando è un giocatore dei rossoblù: ogni volta che l'attaccante classe 1994 va a segno i tifosi del Grifone possono stare tranquilli, perché male che vada la squadra del loro cuore pareggerà. Più spesso, però, vince proprio.

Il 13° gol di Ekuban con la maglia del Genoa ha infatti portato un altro risultato positivo. La legge di Caleb prevede che se segna, sarà quantomeno un punto, ma molto più spesso sono tre. Proprio come avvenuto contro il Sassuolo, in cui è arrivata la 10^ vittoria del Genoa in una partita nella quale ha segnato il suo attaccante. Nelle altre tre, comunque, è arrivato un pareggio.

I 13 GOL DI EKUBAN CON IL GENOA

14/12/2021 [Coppa Italia] - Genoa vs Salernitana 1-0 (1 gol)

20/2/2022 [Serie A] - Venezia vs Genoa 1-1 (1 gol)

28/8/2022 [Serie B] - Pisa vs Genoa 0-1 (1 gol)

19/5/2023 [Serie B] - Genoa vs Bari 4-3 (1 gol)

22/12/2023 [Serie A] - Sassuolo vs Genoa 1-2 (1 gol)

28/01/2024 [Serie A] - Genoa vs Lecce 2-1 (1 gol)

7/4/2024 [Serie A] - Hellas Verona vs Lecce 1-2 (1 gol)

5/5/2024 [Serie A] - Milan vs Genoa 3-3 (1 gol)

28/12/2024 [Serie A] - Empoli vs Genoa 1-2 (1 gol)

15/9/2025 [Serie A] - Como vs Genoa 1-1 (1 gol)

25/1/2026 [Serie A] - Genoa vs Bologna 3-2 (1 gol)

22/2/2026 [Serie A] - Genoa vs Torino 3-0 (1 gol)

12/4/2026 [Serie A] - Genoa vs Sassuolo 2-1 (1 gol)