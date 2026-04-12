Nuovo presidente FIGC, Ulivieri: "Conta la persona e il programma, non il nome"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Allenatori, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di uno dei temi più caldi in questo momento nel calcio italiano ovvero delle elezioni del nuovo presidente della Federazione. "Abbiamo parlato con l’Associazione calciatori perché vorremmo anche fare le cose insieme", ha svelato l'ex tecnico - tra le altre - di Bologna e Napoli.

Tanti nomi tirati in ballo in questi giorni, anche di ex calciatori: "Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo. Nomi di quel tipo, sì. Ma è chiaro che conta la persona e il suo programma. Il programma e la persona. Una volta che capiremo e vedremo l’una e l’altra cosa, beh, ci sarà modo di considerare tutto. Ora non è il caso di parlare di tizio o caio. Per un ruolo del genere si devono conoscere economia, regole, calcio: la persona che verrà scelta dovrà essere preparata sotto tutti gli aspetti. E le valutazioni non le devo fare io ma le faremo come consiglio direttivo".

Riguardo al futuro ct della Nazionale, dice: "Per statuto, il commissario tecnico della Nazionale va scelto in via esclusiva dal presidente federale". Chiusura su una battaglia che sta portando avanti con l'AssoAllenatori che volete portare avanti: "Ciò che ci siamo prefissati da tempo, e che vorremmo assolutamente vedere realizzato, è che dalle categorie più basse a quelle più alte, dai bambini ai più grandi, le squadre vengano allenate da chi ha completato il percorso da allenatore, e questo ancora non esiste. Per allenare serve il diploma. Lo meritano i bambini soprattutto, affinché abbiano persone con sé totalmente qualificate, che stiano con loro e che abbiano studiato".