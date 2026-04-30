Gasperini ha le idee chiare anche sul ritiro: la Roma tornerà in montagna in estate
In casa Roma la programmazione della prossima stagione passa anche dai dettagli logistici. Nei prossimi giorni è previsto un confronto tra la proprietà e Gian Piero Gasperini, un incontro che servirà non solo a tracciare le linee guida tecniche, ma anche a definire il ritiro estivo.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore avrebbe già le idee piuttosto chiare: l’obiettivo è tornare a lavorare in altura. Tra le possibili destinazioni ci sono Austria, Germania e Svizzera, soluzioni che garantirebbero condizioni ideali per la preparazione atletica.
Una scelta in controtendenza rispetto alla scorsa estate, quando la squadra aveva iniziato il lavoro a Trigoria prima di trasferirsi in Inghilterra. Stavolta, invece, Gasperini sembra orientato verso un percorso più tradizionale, puntando su un ritiro lontano dalla Capitale per costruire fin da subito identità e condizione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.