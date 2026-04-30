Lazio, nodo rinnovi e addii: futuro tutto da scrivere, il punto sui contratti in scadenza (o quasi)

Tra campo e programmazione, la Lazio si prepara a un’estate ricca di decisioni. Il quadro relativo alla rosa è ancora in evoluzione e molte situazioni verranno chiarite solo al termine della stagione, quando sarà il momento di confrontarsi con Maurizio Sarri e tracciare le linee per il futuro.

Diversi elementi chiave sono già legati al club fino al 2027, da Gila a Romagnoli, passando per Provedel, Cataldi, Pellegrini, Lazzari, Patric, Gigot e Cancellieri. Tuttavia, nonostante contratti lunghi, ogni posizione verrà rivalutata nelle prossime settimane, anche alla luce delle scelte tecniche e degli obiettivi della società.

Più delineato, invece, il destino dei giocatori in scadenza. Pedro dovrebbe lasciare a fine stagione, mentre Hysaj sembra destinato a salutare. Resta in bilico Basic, che nel finale ha mostrato segnali di crescita ma senza certezze sul suo futuro.

Molto dipenderà anche dai risultati sportivi, tra campionato e Coppa Italia: il rendimento finale potrebbe influenzare profondamente le strategie della Lazio che verrà, ancora tutta da definire. A riportarlo è il Corriere dello Sport.