Palermo, parla il vice D'Angelo: "Non dobbiamo gestire nessuna gara. Col Catanzaro per il massimo"

Vigilia di gara per il Palermo, che domani affronterà il Catanzaro in occasione della 37ª giornata del campionato di Serie B, penultima della regular season: gara che difficilmente cambierà le sorti dei rosanero, ormai certi dei playoff. A ogni modo, un match per arrivare poi al meglio agli spareggi.

E un match di cui, in conferenza stampa, ha parlato il vice di Filippo Inzaghi, Maurizio D’Angelo: "Il mister è stato chiaro con la squadra: non vuole nessuna gestione della gara - si legge su ilovepalermocalcio.com -. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi la regular season davanti ai nostri tifosi, e servirà quindi fare una grande prestazione: chi andrà in campo dovrà dare le migliori garanzie per questo. Dopo l'Entella abbiamo intrapreso una strada fatta di risultati, altri anni non si pensava che con 69 punti si potesse essere al quarto posto".

Il discorso si sposta quindi alla squadra: "Saranno fatte delle valutazioni, ma chi domani giocherà sicuramente è Veroli: è stato fin qui penalizzato e siamo convinti che farà una grande prestazione. Gomes? Ha fatto tutta la settimana ed è pienamente recuperato, sarà convocato. E anche Bani ha fatto una buona settimana ed è pienamente recuperato".

Conclude quindi guardando anche poi agli ultimi 90' della stagione: "Le valutazioni non le facciamo sull'ultima, questa vogliamo affrontarla con il massimo potenziale che possiamo mettere in campo. Alla prossima staremo più attenti al discorso diffidati".