Inizia il conto alla rovescia. La Serie pronta a tornare in campo per il primo turno dei playoff

Il conto alla rovescia è partito, perché, dopo le 38 lunghissime giornate - segnate dall'esclusione del Rimini a novembre, dalle problematiche societarie di vari club (Ternana e Foggia, per fare un esempio), dai tanti punti di penalità sparsi nei tre gironi - la Serie C ha mandato in archivio il campionato 2025-2026 (QUI il recap completo), e si prepara adesso al post season. Subito in campo, infatti, la categoria, con il primo turno dei playoff che si giocherà nella giornata di domenica 3 maggio.

A ogni modo, in attesa di novità in merito alla richiesta dei siciliani, ecco il riepilogo completo del post season:

PLAYOFF

PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (domenica 3 maggio)

Girone A

Ore 17:30 - Trento-Giana Erminio

Ore 17:30 - Cittadella-Arzignano Valchiampo

Ore 17:30 - Lumezzane-Alcione Milano

Girone B

Ore 20:00 - Juventus Next Gen-Vis Pesaro

Ore 20:00 - Pianese-Ternana

Ore 20:00 - Pineto-Gubbio

Girone C

Ore 20:00 - Casertana-Atalanta U23

Ore 20:00 - Crotone-Audace Cerignola

Ore 20:00 - Monopoli-Casarano

SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)

Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)

PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)

Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)

Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)

Il regolamento dei playoff di Serie C

Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.

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