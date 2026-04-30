Inizia il conto alla rovescia. La Serie pronta a tornare in campo per il primo turno dei playoff
Il conto alla rovescia è partito, perché, dopo le 38 lunghissime giornate - segnate dall'esclusione del Rimini a novembre, dalle problematiche societarie di vari club (Ternana e Foggia, per fare un esempio), dai tanti punti di penalità sparsi nei tre gironi - la Serie C ha mandato in archivio il campionato 2025-2026 (QUI il recap completo), e si prepara adesso al post season. Subito in campo, infatti, la categoria, con il primo turno dei playoff che si giocherà nella giornata di domenica 3 maggio.
A ogni modo, in attesa di novità in merito alla richiesta dei siciliani, ecco il riepilogo completo del post season:
PLAYOFF
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (domenica 3 maggio)
Girone A
Ore 17:30 - Trento-Giana Erminio
Ore 17:30 - Cittadella-Arzignano Valchiampo
Ore 17:30 - Lumezzane-Alcione Milano
Girone B
Ore 20:00 - Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Ore 20:00 - Pianese-Ternana
Ore 20:00 - Pineto-Gubbio
Girone C
Ore 20:00 - Casertana-Atalanta U23
Ore 20:00 - Crotone-Audace Cerignola
Ore 20:00 - Monopoli-Casarano
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.