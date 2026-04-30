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Il Vicenza sfida l'Arezzo. Gallo: "Ce la giocheremo al massimo, vogliamo anche la Supercoppa"

Il Vicenza sfida l'Arezzo. Gallo: "Ce la giocheremo al massimo, vogliamo anche la Supercoppa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 22:49Serie C
Claudia Marrone

La regular season è stata archiviata domenica sera, ma la Serie C non si ferma, perché a partire del weekend ormai imminente tornerà in campo, con il post season. Che non riguarderà solo playoff e playout, ma anche la SuperCoppa: chi, tra le tre neopromosse, alzerà il trofeo? A breve lo scopriremo.

Intanto, alla prima giornata riposerà il Benevento, con il Vicenza chiamato quindi a sfidare l'Arezzo. Del match, che si giocherà in terra toscana, ha parlato il tecnico biancorosso Fabio Gallo: "Veniamo da sei settimane di allenamenti sicuramente non ad altissimo livello - si legge sui canali ufficiali del club -. L’Arezzo, invece, ha appena finito, a livello di condizioni sicuramente sarà più avanti, ma è pur vero che arriva da una settimana dove sicuramente, e giustamente, ha festeggiato. Ce la giocheremo al massimo per quelle che sono le nostre possibilità".

Una nota va quindi alla squadra: "Stamattina i ragazzi li ho visti anche discretamente bene, siamo sereni in questo senso per andare ad Arezzo e giocarci la nostra partita”.

Conclude: "È chiaro che vogliamo provare a vincere anche questa competizione, ma siamo consapevoli che anche le altre squadre, che sono formazioni di primissimo livello, vorranno la stessa cosa. L’ho vissuto anche nella passata stagione, sicuramente il ritmo non è uguale, però magari riesci a vedere giocate un po’ più belle rispetto a quella che potrebbe essere la tensione di una partita fondamentale per vincere o non vincere il campionato”.

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