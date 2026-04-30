Tare su Leao: "Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui"
"L'arrivo al Milan? Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita". Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha rilasciato una lunga intervista a DAZN, che sarà pubblicata in modo integrale nella giornata di domani. Questa un'anticipazione riportata dai colleghi di Milannews:
Sull’attesa per Rafael Leão:
“Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.
Sulla mentalità del club rossonero:
“Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno".
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