AlbinoLeffe, Gusu dopo il rinnovo: "Questa realtà e questa squadra regalano sensazioni uniche"
Cosa rara, nel calcio moderno, le bandiere. Ma l'AlbinoLeffe sembra aver trovato la sua perché, con il rinnovo di oggi - sino al 30 giugno 2027 -, Mihai Vasilica Gusu vestirà la maglia seriana per la decima stagione consecutiva.
Post rinnovo, riprese dai canali ufficiali del club, le sue parole: "Con questo rinnovo provo una grandissima emozione, quasi come quando, nel 2017, firmai il mio primo contratto con l'AlbinoLeffe. Questa realtà e questa squadra sanno regalare sensazioni uniche: per questo desidero ringraziare Presidente, Società e Staff tecnico per la fiducia dimostratami, nuovamente, anche dopo una stagione molto complicata come quella che ho appena vissuto. Mi sento molto motivato: la voglia di tornare in campo e dare il mio contributo è davvero fortissima!".
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