Il milanista Giovanardi sogna: "Vorrei vedere Guardiola in panchina e il ritorno di Maldini"

Tra un tour estivo e un nuovo album accolto con entusiasmo dalla critica, Mauro Ermanno Giovanardi si racconta tra note e passioni sportive. Il suo ultimo lavoro, “E poi scegliere con cura le parole”, rappresenta per l’artista un punto d’arrivo importante: “Sono molto felice per gli apprezzamenti. C’è chi dice - le sue parole a Tuttosport - che sia il mio disco più bello: a quasi 64 anni è qualcosa che conta, soprattutto per chi non pubblica musica tanto per farlo”.

Ma tra le sue grandi passioni resta il Milan. E il sogno è chiaro: “Vorrei vedere Guardiola in panchina con il ritorno di Maldini. Per ora resta solo un sogno”. Su Massimiliano Allegri, invece, il giudizio è più tiepido: “Mi è simpatico, ma il gioco è quello che è. Meglio di altri, ma non è il massimo per chi ha vissuto il Milan di Sacchi o Ancelotti”.

Nel cuore rossonero di Giovanardi c’è spazio per i grandi del passato: “Van Basten sopra tutti, poi Maldini, Baresi, Shevchenko e Kaká”. E tra presente e altre passioni, spunta anche il ciclismo: “Tadej Pogačar è la meraviglia dei nostri tempi: ogni volta riesce a stupirmi”.