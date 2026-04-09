Gabbia recupera, Allegri valuta il tridente. Le ultime sul Milan in vista dell'Udinese
Da capire le condizioni di Leao, in campo solo pochi minuti al Maradona
(ANSA) - MILANO, 09 APR - Il Milan dopo la sconfitta di Napoli è obbligato a rialzarsi subito per evitare crolli di classifica vincendo a San Siro contro l'Udinese però capace di fermare il Como nell'ultimo turno. Massimiliano Allegri valuta rivoluzioni tattiche con il tridente d'attacco ma bisogna capire le condizioni di alcuni giocatori, in particolare Leao che ha giocato solo una manciata di minuti al Maradona. In difesa è recuperato Gabbia ma in difesa partiranno titolari Tomori, De Winter e Pavlovic. (ANSA).
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