Torres, un punto potrebbe bastare per la salvezza. Greco: "Concentriamoci solo su noi stessi"

Come abbiamo raccontato, quello che si appresta ad arrivare potrebbe essere un weekend determinante per la Torres, che potrebbe raggiungere il traguardo della matematica salvezza, anche in caso di parità nella sfida al Pineto. Il tutto, però, a una condizione, che il Pontedera - in campo domenica - non faccia punti con il Ravenna.

Il tecnico dei sardi Alfonso Greco, però, riporta l'ordine, predicando calma: "Come ho sempre detto, in questi giorni ci siamo concentrati su noi stessi - riferiscono i canali ufficiali del club -. Anche durante la sosta forzata abbiamo pensato al nostro percorso, ad allenarci bene, a rimanere focalizzati e mantenere alta la concentrazione. Viviamo una fase della stagione determinante in cui ogni partita pesa. Sicuramente abbiamo fatto un bel percorso, ma c’è ancora molta strada da fare e non possiamo mollare. Abbiamo giocatori di esperienza e importanti e certamente conoscere già una parte del gruppo mi ha facilitato le cose, ma quando si devono ottenere risultati come la salvezza, a fare la differenza è il gruppo".

Nota poi al Pineto: "È una squadra pericolosa che ha 49 punti e occupa meritatamente un posto nella griglia playoff. Dovremo stare attenti alle loro caratteristiche di grande compattezza e mettere in campo le nostre idee di gioco pensando a mettere in pratica i nostri concetti. Vogliamo fare la partita e dovremo rimanere concentrati per 95 minuti evitando qualsiasi calo di concentrazione".