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Gattuso: "Chi gioca poco ha la faccia triste. Isaksen? Fatto casino con l'allenamento invisibile"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 17:45Serie A
23.10.2026 17:45Serie A
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Il tecnico biancoceleste elogia il suo esterno, poi spiega: "Deve essere bravo nel recupero, è più importante del lavoro".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Parma, Gennaro Gattuso, tecnico dei biancocelesti, ha parlato anche di Gustav Isaksen e del suo momento di forma: "Su di lui continuo a dire quello che ho detto, è un giocatore forte con una marcia in più, ha la sesta marcia, ma deve stare bene. Anche l'altro giorno è stato fatto un po' di casino quando dicevo dell'allenamento invisibile, per me l'allenamento invisibile è il recupero, quando dai 1-2 giorni di riposo che in alcuni momenti è più importante del lavoro. Gus deve essere bravo in quello, quando ci si allena forte poi c'è bisogno di fare anche questo".

Lei era come Isaksen.
"C'erano dei momenti in cui io non mi reggevo in piedi perché non mi fermavo mai, poi conoscendomi e aggiornandomi ho capito che in alcune volte il recupero è più importante del lavoro. C'è gente che gioca poco e qualche volta qualcuno ha la faccia triste, ma questo fa parte del gioco e tutti si allenano sempre con intensità".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

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