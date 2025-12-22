Il Genoa (in dieci) combatte e crea, l'Atalanta la vince nel finale: Hien gela il "Ferraris"

L'Atalanta esulta, il Genoa mastica amaro. La squadra di Raffaele Palladino vince 1-0 all'ultimo istante un match complicato in casa dei rossoblù di Daniele De Rossi e prova a rialzare la testa verso la zona europea. Partita segnata dal cartellino rosso sventolato a Leali dopo appena tre minuti per chiara occasione da rete ma alla fine la differenza di effettivi in campo non si è vista con il difensore ex Verona che realizza il gol partita nel recupero approfittando di un'uscita non perfetta di Sommariva.

Al termine del match il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato: "Bisogna essere orgogliosi della prestazione e del club. Dopo questa partita il fatalismo lo lascerei fuori. Bisogna essere lucidi e il gol finale ci ha spezzato il cuore. Sono fiero del cuore dei miei ragazzi, ma non è una novità. Ma anche dell'organizzazione che abbiamo avuto".

E' soddisfatto Raffaele Palladino al termine del match: "Intanto voglio fare i complimenti al Genoa che ha fatto una grande prestazione in dieci contro undici. Non era facile scardinare la loro difesa cinque più tre. Noi dovevamo essere più veloci nella manovra, palleggiare meglio. Nel primo tempo siamo stati un po' sterili. Nel secondo tempo siamo stati fortunati all'inizio perché il Genoa poteva andare in vantaggio con Vitinha e poi dopo abbiamo cercato di metterli sotto. Ho cercato di mettere tutti gli uomini offensivi che avevo e alla fine l'abbiamo sbloccata con un calcio piazzato. Sicuramente potevamo fare meglio ma oggi i tre punti erano importantissimi".