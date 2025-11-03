TMW Genoa, Frendrup: "Criscito ha portato tanta energia. Dedico la vittoria a squadra e tifosi"

Morten Frendrup, calciatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa dal Mapei Stadium dopo la sfida di oggi contro il Sassuolo. Ecco le sue parole dalla sala stampa dell'impianto reggiano dopo la vittoria sui neroverdi: "Abbiamo cambiato un po' ma la cosa importante è la nostra attitudine e oggi abbiamo fatto bene con l'energia e l'attitudine e con un po' di fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti".

Qual è la cosa che penserai di più di questa partita andando a casa: alle occasioni buttate o alla voglia di ricominciare?

"Guardiamo avanti. Oggi abbiamo vinto, sappiamo che domenica è una nuova partita, ogni punto è importante per il nostro percorso ed è importante guardare avanti sempre".

Cosa hanno suscitato in voi le parole di Criscito?

"Mimmo ha portato tanta energia, lui è sempre positivo, lui ha detto che bisogna giocare per il Genoa, per la società, per i tifosi".

Quanto aiuta voi centrocampisti giocare con Malinovkskyi accanto?

"Penso che è importante capire i nostri ruoli, sappiamo che Malinovskyi ha tanta qualità e con la sua esperienza è un giocatore molto importante per noi, ci aiuta sempre".

Hai giocato con Criscito, anche altri compagni hanno giocato con lui, c'era anche questo sentimento di voler aiutare un ex compagno di squadra?

"Mimmo è una grande persona. Ho giocato due anni fa con lui, lui è sempre stato d'aiuto, volevamo aiutarlo".

Il gol di Ostigard è stato una liberazione...

"Tante emozioni. Eravamo contenti per il gol e per i punti".

Passare dai fischi del Ferraris alla gioia per stasera...

"Siamo contenti per la vittoria, prima della sosta c'è un'altra partita e dobbiamo essere pronti per quello".

C'è una dedica speciale dopo questa vittoria?

"Alla squadra e ai tifosi".

Tu come ti sei sentito nelle scorse settimane e come ti senti adesso?

"L'ultimo periodo senza vittorie non è stato facile, sono sempre stato molto bene con la squadra, ogni giorno arrivo con il sorriso perché c'è un grande gruppo e ci sono tanti buoni amici".