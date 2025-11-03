Genoa, Frendrup: "Oggi attitudine e fortuna. Grandi energie e tre punti fondamentali"

Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 sul campo del Sassuolo nella decima giornata di Serie A. Il danese ha ripercorso le emozioni del ritorno alla vittoria, il lavoro sul centrocampo e l’approccio mentale della squadra.

Ti vedo sorridente, finalmente: era da tempo che non ritrovavi questo sorriso. Quanto sei contento di aver conquistato la vittoria per la squadra?

"Siamo molto contenti per la vittoria, ma sappiamo che ci sono ancora tante partite. I punti sono molto importanti per il nostro percors".

Che cosa avete detto a Ostigard nello spogliatoio dopo il suo gol?

"Non lo so, eravamo semplicemente felici. Non abbiamo detto nulla di speciale, eravamo tutti content"i.

Vi siete alternati tu e Malinovskyi nel ruolo di regista in mezzo al campo. Come ti sei trovato con questo centrocampo a tre stasera?

"Mi sono trovato bene. Abbiamo fatto tante cose oggi e la sensazione era positiva".

Pensi che il merito di questa vittoria sia soprattutto vostro, per aver cambiato qualcosa dentro la squadra, oppure c’è molto anche degli allenatori che vi hanno saputo stimolare?

"Abbiamo cambiato poco, ma oggi erano fondamentali l’energia e l’attitudine. Oggi abbiamo fatto così ed era importante. Abbiamo avuto anche un po’ di fortuna e poi abbiamo portato a casa i tre punti".

Domenica c’è la Fiorentina, un’altra sfida fondamentale contro una squadra in difficoltà.

"Ogni partita è importante, anche domenica. Andremo a giocare come sempre, sappiamo quanto contano i punti. Lavoreremo per ogni obiettivo e combatteremo per ottenere tre punti anche nella prossima gara".